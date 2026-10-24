अंगद प्रताप इस साल के अंत में होने वाली गगनयान परीक्षण उड़ान को लेकर उत्साहित

G1 मिशन का मुख्य मकसद उन नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण करना है, जिनके जरिए इंसानों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा।

प्रताप ने यह भी बताया कि मुश्किल इंजीनियरिंग की समस्याओं को सुलझाने और लागत को काबू में रखने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना बहुत अहम होगा।

उन्होंने राकेश शर्मा की 1984 की ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान को भी याद किया और कहा कि तब से अब तक चीजें कितनी ज्यादा बेहतर हो गई हैं।

गगनयान के जरिए भारत का लक्ष्य उन चुनिंदा देशों में शामिल होना है, जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखते हैं। यह निश्चित तौर पर देश के लिए एक गर्व का पल होगा।