गर्भवती मां में खून की कमी से बच्चों का दिमाग रह जाता है 4 फीसदी छोटा, शोध में आए ये परिणाम

रिसर्च में सामने आया कि दिमाग के वो अहम हिस्से जो चलने-फिरने, सीखने और भावनाओं से जुड़े प्यूटामेन और कॉर्पस कैलोसम पर असर पड़ा था।

जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए दिमाग के आकार का यह अंतर और बढ़ता गया। इससे उनके भविष्य में दिमागी विकास से जुड़ी दिक्कतें होने की चिंता बढ़ गई है।

ज्यादातर आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से दुनियाभर में एक-तिहाई से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है। रिसर्च की मुख्य लेखक जेसिका रिंगशॉ ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के बेहतर विकास के लिए खून की कमी का जल्द पता लगाना और आयरन सप्लीमेंट्स देना कितना जरूरी है।