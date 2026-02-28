एंड्रॉयड पर गूगल फोटोज में स्टिकर बनाने की सुविधा देता है

गूगल फोटोज पर एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगी स्टिकर बनाने की सुविधा, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

क्या है खबर?

गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अपने फोटोज ऐप के लिए तस्वीरों से स्टिकर बनाने की सुविधा दी है। यह डिवाइस पर मौजूद इमेज एनालिसिस की मदद से संभव हुआ है। इससे आप पसंदीदा तस्वीरों में मौजूद लोगों, पालतू जानवरों या वस्तुओं को अनोखे और व्यक्तिगत स्टिकर में बदल सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इसके लिए किसी विशेष टूल या अतिरिक्त ऐप की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा पिछले साल अगस्त में iOS पर लॉन्च की गई थी।