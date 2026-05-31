अमेरिका ने अटकाई ब्रिटेन की मिथोस मॉडल का साइबर सुरक्षा परीक्षण  

सभी के मिलकर काम करने का किया आग्रह

बेली ने साफ किया कि इस देरी की वजह वह बहस है कि क्या मिथोस जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल सेना के कामों में किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साइबर जोखिम आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि कोई भी देश अकेला इनसे निपट नहीं सकता।

उन्होंने कहा, "साइबर हमलों के खतरे इतने बड़े होते हैं कि हम सिर्फ एक देश की नीति पर निर्भर नहीं रह सकते।" चेतावनी देते हुए कहा, "अगर, किसी को लगता है कि मैंने अपने बैंकों का मामला संभाल लिया है, बस इतना ही काफी है, तो मुझे डर है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। क्योंकि आज के समय में सब कुछ एक-दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।"

गवर्नर ने जोर दिया कि बैंक पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसे में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता पूरी दुनिया का मिलकर काम करना ही है।