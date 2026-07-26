विजयवाड़ा में AI की मदद से तैयार किया बाढ़ की चेतावनी देने वाला सिस्टम

यह 'सिटी फ्लड अलर्ट' सिस्टम शहर का विस्तृत नक्शा तैयार करता है, जिससे बाढ़ की आशंका वाले इलाकों को आसानी से पहचाना जा सके।

अपने अनुमानों को और सटीक बनाने के लिए यह पिछले लगभग 30 सालों के स्थानीय नालों के डाटा का उपयोग करता है। यह सिस्टम भारी बारिश की चेतावनी 48 घंटे पहले तक दे सकता है, वहीं अचानक आने वाली बाढ़ के बारे में भी 6 घंटे पहले अलर्ट जारी कर सकता है। इससे राहत टीमों को नाले साफ करने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए काफी समय मिल जाता है।