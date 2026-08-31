गूगल ने विशाखापट्टनम में AI हब के कारण बिजली-पानी की चिंताओं को किया दूर

गूगल अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब विशाखापट्टनम में बना रहा है। यह गूगल के 15 अरब डॉलर (करीब 1,425 अरब रुपये) के 'भारत AI शक्ति' प्लान का एक अहम हिस्सा है।

हाल के दिनों में पानी और बिजली की खपत को लेकर इस प्रोजेक्ट पर कई सवाल उठाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में डाटा सेंटर, AI इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स से जुड़ा ढांचा और बिजली के लिए जरूरी सुविधाएं शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि गूगल AI हब का निर्माण तभी आगे बढ़ाया जाए, जब इसके लिए सभी जरूरी कानूनी और पर्यावरणीय अनुमति मिल जाएं।

हालांकि, कोर्ट ने निर्माण कार्य रोकने से मना कर दिया है, लेकिन यह साफ किया है कि हर जरूरी अनुमति मिलने के बाद ही काम आगे बढ़ेगा।