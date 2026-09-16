ChatGPT पर ज्यादा भरोसा दिमाग को बना सकता है सुस्त, MIT के अध्ययन में खुलासा

MIT के एक नए अध्ययन से यह जानकारी सामने आई है कि ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल पर ज्यादा भरोसा करने से आपका दिमाग सुस्त पड़ सकता है।

शोधकर्ताओं ने करीब 54 प्रतिभागियों को कुछ ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप ने ChatGPT का इस्तेमाल किया, दूसरे ने गूगल सर्च का और आखिरी ग्रुप ने केवल अपनी सोच पर भरोसा किया।

जब सभी अपना काम कर रहे थे तो उनकी दिमागी गतिविधियों पर नजर रखी गई, ताकि यह पता चल सके कि असल में क्या हो रहा था?