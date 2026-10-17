भारत में नहीं हो रहा GPU की पूरा क्षमता इस्तेमाल, विदेशों को बेचने पर विचार

भारत में अभी लगभग 30,000 GPU मौजूद हैं, लेकिन ये केवल छोटे AI प्रोजेक्ट के लिए ही इस्तेमाल हो पाते हैं। बड़े और जटिल AI कामों के लिए ये उतने कारगर नहीं हैं। यही वजह है कि कई स्टार्टअप अंत में सस्ते एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का सहारा लेते हैं।

जॉहनिक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ससंक चिलमकूर्ती का कहना है कि रियायती दरों पर संसाधन मिल पाना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि निजी सेवा प्रदाता ग्राहकों तक पहुंच बनाने से ज्यादा अपने मुनाफे पर ध्यान देते हैं।

ससंक यह भी बताते हैं कि असल दिक्कत यह है कि इन GPU का मालिकाना हक सरकार के पास नहीं है, जिसकी वजह से सरकार इन्हें बांट नहीं पाती।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर, सरकार बेहतर नीतियां बनाए और सही दाम तय करे तो भारत अपनी AI क्षमता का और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा।