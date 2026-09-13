AI वाइस स्कैम से बचने के लिए श्रीधर वेंबू ने बताया सीक्रेट कोड

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वॉइस स्कैम अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। जालसाज अब ऐसे लोगों की आवाज की हूबहू नकल कर लेते हैं, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं।

इसी को देखते हुए जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने परिवारों से अपील की है कि वे 'वर्बल पासवर्ड' का इस्तेमाल करें। यह एक तरह का सीक्रेट कोडवर्ड या वाक्यांश होगा, जिसे केवल आप और आपके परिवार वाले ही जानते होंगे। इससे आप नकली कॉल्स को आसानी से पकड़ पाएंगे।

उन्होंने यह सलाह तब दी है, जब हाल ही में किसी ने ऑनलाइन बताया कि कैसे वे ऐसे ही एक आवाज की नकल वाले स्कैम से बाल-बाल बचे।