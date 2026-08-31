वैज्ञानिकों ने इंजेक्शन की मदद से अल्जाइमर के इलाज में हासिल की कामयाबी

'नैनो-इरेजर' ब्लड-ब्रेन बैरियर को पार करके PTBP1-विशिष्ट एंटीबॉडी पहुंचाता है। ये एंटीबॉडी सहायक कोशिकाओं को नए न्यूरॉन में बदलने और न्यूरॉन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।

यह तरीका मौजूदा उपचारों से बिल्कुल अलग है क्योंकि वे केवल बीमारी की गति धीमी करने की कोशिश करते हैं, जबकि यह वास्तव में हुए नुकसान को ठीक करता है।

इस शोध के वरिष्ठ लेखक पेईशेंग जू ने बताया, "केवल एक इंजेक्शन के बाद ही हमने देखा कि जिन चूहों का इलाज किया गया था, उनका व्यवहार उन चूहों से काफी अलग था, जिनका इलाज नहीं हुआ था।"

अभी इंसानों पर इसका परीक्षण होना बाकी है, लेकिन अगर, यह सफल होता है तो भविष्य में यह अल्जाइमर के इलाज के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है।