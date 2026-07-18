अमेरिकी सरकार ने सरकारी डिवाइसों में टिक-टॉक के उपयोग से हटाया प्रतिबंध

इस नए सिस्टम में बाइटडांस की हिस्सेदारी अब बहुत कम रह गई है। अमेरिका के सभी यूजर डाटा को अब अमेरिका में ही ओरेकल के क्लाउड सर्वर पर सुरक्षित रखा जा रहा है।

टिक-टॉक ने अपनी प्राइवेसी से जुड़े नियमों को भी और कड़ा कर दिया है, ताकि डाटा तक कोई अनाधिकृत पहुंच न बना सके। कंपनी ने अपने वीडियो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को भी फिर से तैयार किया है, जो अब केवल अमेरिका में स्टोर किए गए डाटा का ही इस्तेमाल करता है।