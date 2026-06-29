अमेरिका ने लॉन्च किए सुरक्षित और चलते-फिरते स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर

कहीं भी ले जाए जा सकते हैं SMR

SMR को सुरक्षित, लचीली और सस्ती ऊर्जा देने के मकसद से तैयार किया गया है। इनकी जरूरत ऐसे समय में और बढ़ जाती है, जब दुनियाभर में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है।

ये रिएक्टर चेरनोबिल जैसी पिछली परमाणु आपदाओं से जुड़े जोखिमों को काफी हद तक कम करते हैं। इन्हें तेजी से बनाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर सैन्य ठिकानों से लेकर डाटा सेंटर तक कहीं भी ले जाया जा सकता है।

इनके पीछे दशकों का अनुभव है और इसी के आधार पर अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि इस दशक के आखिर तक सैकड़ों SMR काम करने लगेंगे। इससे उसे चीन जैसे देशों से आगे निकलने और इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका बनाने में मदद मिलेगी।