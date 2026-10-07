चेतावनियों के बावजूद अमेरिका और चीन के बीच लगी AI की दौड़

इतने सारे नए AI मॉडल लगातार सामने आने के बाद कुछ शोधकर्ताओं को यह चिंता सता रही है कि सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका मानना है कि AI के तेज विकास को धीमा करने की जरूरत है, ताकि हैकिंग के खतरों और अनियंत्रित हो सकने वाले सिस्टम जैसे सुरक्षा संबंधी मुद्दों को ठीक से समझा और सुलझाया जा सके।

अमेरिकी लैब और सरकारी प्रतिनिधियों ने चीन पर यह आरोप भी लगाया है कि वह अमेरिका के अग्रणी मॉडल्स की जानकारी का इस्तेमाल करके ओपन-वेट मॉडल जारी कर रहा है।

इसके बावजूद दोनों देश आगे बढ़ने की अपनी धुन में लगे हुए हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि नई खोज और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी है।