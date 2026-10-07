चेतावनियों के बावजूद अमेरिका और चीन के बीच लगी AI की दौड़

चेतावनियों के बावजूद अमेरिका और चीन के बीच लगी AI की दौड़
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य में सबसे आगे निकलने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कड़ी होड़ चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा AI प्रतिद्वंद्वी बताया था।
दोनों देश बेहद तेजी से नई तकनीकें ला रहे हैं। चीनी कंपनियों ने 16 नए मॉडल पेश किए हैं, जबकि OpenAI और मेटा जैसी बड़ी अमेरिकी लैब ने लगभग 12 मॉडल जारी किए हैं।
यह केवल अपनी श्रेष्ठता साबित करने की बात नहीं है। AI के क्षेत्र में जो भी देश सबसे आगे रहेगा, वही तय करेगा कि आने वाले समय में हम तकनीक का इस्तेमाल कैसे करेंगे?
AI विकास की गति धीमी करने की मांग
इतने सारे नए AI मॉडल लगातार सामने आने के बाद कुछ शोधकर्ताओं को यह चिंता सता रही है कि सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका मानना है कि AI के तेज विकास को धीमा करने की जरूरत है, ताकि हैकिंग के खतरों और अनियंत्रित हो सकने वाले सिस्टम जैसे सुरक्षा संबंधी मुद्दों को ठीक से समझा और सुलझाया जा सके।
अमेरिकी लैब और सरकारी प्रतिनिधियों ने चीन पर यह आरोप भी लगाया है कि वह अमेरिका के अग्रणी मॉडल्स की जानकारी का इस्तेमाल करके ओपन-वेट मॉडल जारी कर रहा है।
इसके बावजूद दोनों देश आगे बढ़ने की अपनी धुन में लगे हुए हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि नई खोज और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी है।