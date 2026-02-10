अमेजन कंटेंट के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस लॉन्च करने जा रही है

अमेजन AI कंटेंट के लिए लॉन्च करेगी ऑनलाइन मार्केटप्लेस, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

अमेजन एक ऐसा ऑनलाइन मार्केटप्लेस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंटेंट और सेवाओं की खरीद-बिक्री के लिए बनाया गया है। इस संभावित मार्केटप्लेस में समाचार आउटलेट और कंटेंट क्रिएटर जैसे प्रकाशक अपना कंटेंट सीधे AI कंपनियों को बेच सकेंगे। कंपनियां चैटबॉट और सर्च टूल जैसे AI उत्पाद विकसित करने के लिए वेबसाइट से कंटेंट स्क्रैप करने के बजाय अमेजन के माध्यम से कानूनी रूप से खरीद सकेंगी।