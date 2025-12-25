अमेजन वेब सर्विसेज डाउन, हजारों वेबसाइटें हुईं ठप

अमेजन की क्लाउड सेवा देने वाली कंपनी अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के डाउन होने से दुनियाभर में यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, इस खराबी की वजह से 1,000 से ज्यादा वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विस प्रभावित हुई हैं। अमेरिका में हजारों यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई है। AWS की इस तकनीकी खराबी का असर खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर साफ दिखाई दे रहा है।

असर इन वेबसाइट्स और गेम्स पर पड़ा असर AWS आउटेज का सबसे ज्यादा असर ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज पर देखा गया है। इसमें ARC रेडर्स, फोर्टनाइट, रॉकेट लीग, फॉल गाइज और एपिक गेम्स स्टोर शामिल हैं। इसके अलावा स्टीम और प्ले स्टेशन नेटवर्क जैसी बड़ी सर्विसेज भी प्रभावित हुई हैं। कई यूजर्स ने बताया कि वे गेम्स में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या मैच जॉइन करने में दिक्कत आ रही है। कुछ प्लेटफॉर्म पर खरीदारी और रिडेम्पशन जैसी सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं।

समस्या यूजर्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इस आउटेज के चलते यूजर्स को लॉगिन फेलियर, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नेटवर्क टाइमआउट और मैचमेकिंग एरर जैसी समस्याएं झेलनी पड़ीं। ARC राइडर्स में खास तौर पर ART00004 नेटवर्क एरर सामने आई है। फोर्टनाईट और रॉकेट लीग में भी सर्वर कनेक्शन की दिक्कतें रिपोर्ट हुई हैं। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और कहा कि लंबे समय तक सर्विस डाउन रहने से गेमिंग अनुभव बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

