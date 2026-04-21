अमेजन करेगी एंथ्रोपिक में 460 अरब रुपये का निवेश
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक ने घोषणा की कि अमेजन ने 5 अरब डॉलर (करीब 460 अरब रुपये) का नया निवेश करने पर सहमति जताई है। इससे कंपनी में उसका कुल निवेश 13 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) हो गया है। इसके बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप ने भी अगले 10 सालों में अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) पर 100 अरब डॉलर (करीब 9,200 अरब रुपये) से अधिक खर्च करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे उसे नई कंप्यूटिंग क्षमता प्राप्त होगी।
फायदा
इस निवेश से क्या होगा फायदा?
इस सौदे का मुख्य आधार अमेजन के ग्रेविटन और ट्रेनियम जैसे विशेष चिप्स हैं। एंथ्रोपिक का यह सौदा विशेष रूप से ट्रेनियम 2 से लेकर ट्रेनियम 4 तक के चिप्स को कवर करता है। इससे क्लाउड को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए 5 गीगावॉट तक की नई कंप्यूटिंग क्षमता प्राप्त होगी। इसके अलावा, इस सौदे से AI कंपनी ने भविष्य में अमेजन के चिप्स उपलब्ध होने पर उनकी क्षमता खरीदने का विकल्प भी सुरक्षित कर लिया है।
डील
OpenAI के साथ भी हो चुका है ऐसा ही साैदा
यह समझौता 2 महीने पहले अमेजन और OpenAI के बीच हुए समझौते जैसा ही है। उसने ChatGPT निर्माता के फंडिंग राउंड में 50 अरब डॉलर (करीब 4,600 अरब रुपये) का योगदान दिया था। सौदा सीधे नकद भुगतान के बजाय आंशिक रूप से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के रूप में किया गया। यह बड़ी टेक कंपनियों द्वारा AI मॉडल प्रशिक्षण और तैनाती में बढ़त हासिल करने के लिए विशेष कंप्यूटिंग व्यवस्था हासिल करने के व्यापक चलन को भी दर्शाता है।