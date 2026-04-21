अमेजन और एंथ्रोपिक के बीच निवेश को लेकर समझौता हुआ है

अमेजन करेगी एंथ्रोपिक में 460 अरब रुपये का निवेश

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक ने घोषणा की कि अमेजन ने 5 अरब डॉलर (करीब 460 अरब रुपये) का नया निवेश करने पर सहमति जताई है। इससे कंपनी में उसका कुल निवेश 13 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) हो गया है। इसके बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप ने भी अगले 10 सालों में अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) पर 100 अरब डॉलर (करीब 9,200 अरब रुपये) से अधिक खर्च करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे उसे नई कंप्यूटिंग क्षमता प्राप्त होगी।