पाठकों के लिए अमेजन ने पेश किए पतले, तेज और रंगीन नए किंडल

6 इंच वाला किंडल अब 16GB स्टोरेज के साथ आता है और पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है। इसमें किताबें 30 फीसदी तेजी से खुलती हैं। इसका एक एल्यूमीनियम वाला मॉडल भी है, जिसमें आप अपनी ढेरों किताबें सेव कर सकते हैं।

दूसरी तरफ, पेपरव्हाइट मॉडल अपनी बड़ी डिस्प्ले और वाटरप्रूफिंग के कारण सबसे खास है। एक बार चार्ज करने पर यह 12 सप्ताह तक चल सकता है, जो लंबे समय तक पढ़ने के लिए एकदम सही है।

अगर, आपको कॉमिक्स या रंगीन कंटेंट देखना पसंद है तो नया कलरसॉफ्ट मॉडल पेपर जैसी कलर स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ है।