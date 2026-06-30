अमेजन प्राइम डे सेल में सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर मिल रही जबरदस्त छूट

फोन में मिलती हैं ये खासियत

इस फोन में 6.9-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले लगा है, जिसकी 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600-निट की जबरदस्त ब्राइटनेस है। यह डिस्प्ले स्ट्रीमिंग या गेमिंग के अनुभव को शानदार बना देता है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप पर काम करता है और इसमें 200MP मेन लेंस के साथ एडवांस्ड जूम वाला एक दमदार क्वाड-कैमरा सेटअप मिलता है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है। साथ ही इसमें एक मजबूत बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग के साथ पूरे दिन चलती है।