अमेजन प्राइम डे में वियरेबल्स पर 85 फीसदी तक की छूट पाने का अंतिम मौका
टेक्नोलॉजी
अमेजन प्राइम डे सोमवार रात (6 जुलाई) को खत्म हो रहा है और वियरेबल्स पर भारी बचत करने का यह अंतिम मौका है।
ECG और BP मॉनिटरिंग वाली स्मार्टवॉच से लेकर नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन तक, सैमसंग, सोनी, बोट और नोज जैसे ब्रांड्स शानदार डील्स पेश कर रहे हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए।
हेडफोन और वॉच पर मिलेगा फायदा
प्रीमियम अपग्रेड चाहने वालों के लिए सैमसंग गैलेक्सी वॉच6 क्लासिक LTE अब 13,941 रुपये (73 फीसदी छूट) में उपलब्ध है, वहीं सोनी WH-1000XM6 हेडफोन 36,989 रुपये (26 फीसदी छूट) में मिल रहे हैं। किफायती विकल्पों की बात करें तो बोट लूनर डिस्कवरी स्मार्टवॉच 1,299 रुपये (85 फीसदी छूट) में मिल रही है, जबकि बोट निर्वाण आयन ईयरबड्स 1,499 रुपये (78 फीसदी छूट) में उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि इनमें 120 घंटे की जबर्दस्त बैटरी लाइफ मिलती है।