अमेजन प्राइम डे में वियरेबल्स पर 85 फीसदी तक की छूट पाने का अंतिम मौका

हेडफोन और वॉच पर मिलेगा फायदा

प्रीमियम अपग्रेड चाहने वालों के लिए सैमसंग गैलेक्सी वॉच6 क्लासिक LTE अब 13,941 रुपये (73 फीसदी छूट) में उपलब्ध है, वहीं सोनी WH-1000XM6 हेडफोन 36,989 रुपये (26 फीसदी छूट) में मिल रहे हैं। किफायती विकल्पों की बात करें तो बोट लूनर डिस्कवरी स्मार्टवॉच 1,299 रुपये (85 फीसदी छूट) में मिल रही है, जबकि बोट निर्वाण आयन ईयरबड्स 1,499 रुपये (78 फीसदी छूट) में उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि इनमें 120 घंटे की जबर्दस्त बैटरी लाइफ मिलती है।