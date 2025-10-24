अमेजन लूना का नया वर्जन लॉन्च, यूजर्स को मिलेंगे 50 से ज्यादा गेम
क्या है खबर?
अमेजन ने अपनी गेम स्ट्रीमिंग सेवा, अमेजन लूना का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए प्लेटफॉर्म में 50 से ज्यादा गेम शामिल हैं, जो प्राइम सदस्यों के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं। कंपनी ने कहा कि लूना का यह अपडेट यूजर्स को बेहतर गेमिंग अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। सबसे बड़ी खासियत इसमें जोड़ी गई नई सुविधा 'गेमनाइट' है, जो मोबाइल से कंट्रोल किए जाने वाले मल्टीप्लेयर गेम्स का संग्रह है।
गेम्स
गेमनाइट में नए और मजेदार गेम्स
गेमनाइट फीचर में 25 से अधिक मल्टीप्लेयर गेम्स जोड़े गए हैं, जिन्हें परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खेला जा सकता है। इसमें अमेजन गेम स्टूडियो के कई खास टाइटल शामिल हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय है 'कोर्टरूम कैओस: स्टारिंग स्नूप डॉग'। यह AI वॉइस-आधारित गेम खिलाड़ियों को हास्यास्पद किरदार और कहानियां बनाने का मौका देता है। इसके साथ ही, इसमें एंग्री बर्ड्स फ्लॉक पार्टी और टेट्रिस इफेक्ट जैसे गेम भी शामिल हैं।
प्लान
नए गेम्स और सब्सक्रिप्शन प्लान
अमेजन लूना में अब हॉगवर्ट्स लिगेसी, इंडियाना जोन्स एंड द ग्रेट सर्कल और टॉपस्पिन 2K25 जैसे लोकप्रिय गेम्स भी शामिल हैं। इन गेम्स को खेलने के लिए कंट्रोलर या माउस और कीबोर्ड की जरूरत होगी। ऐसे यूजर्स जो बड़ी गेम लाइब्रेरी चाहते हैं, उनके लिए लूना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 9.99 (लगभग 900 रुपये) प्रति माह में उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि यह नया वर्जन सभी गेमिंग प्रेमियों के लिए मजेदार अनुभव लेकर आया है।