अमेजन लूना का नया वर्जन लॉन्च (तस्वीर: अमेजन)

अमेजन लूना का नया वर्जन लॉन्च, यूजर्स को मिलेंगे 50 से ज्यादा गेम

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:33 pm Oct 24, 202501:33 pm

क्या है खबर?

अमेजन ने अपनी गेम स्ट्रीमिंग सेवा, अमेजन लूना का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए प्लेटफॉर्म में 50 से ज्यादा गेम शामिल हैं, जो प्राइम सदस्यों के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं। कंपनी ने कहा कि लूना का यह अपडेट यूजर्स को बेहतर गेमिंग अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। सबसे बड़ी खासियत इसमें जोड़ी गई नई सुविधा 'गेमनाइट' है, जो मोबाइल से कंट्रोल किए जाने वाले मल्टीप्लेयर गेम्स का संग्रह है।