अमेजन ने वेबसाइट और ऐप पर लॉन्च किया हेल्थकेयर AI असिस्टेंट, जानिए क्या करता है काम

क्या है खबर?

अमेजन ने अपने हेल्थकेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट को अपनी मुख्य वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए लॉन्च कर दिया है। हेल्थ AI नामक यह असिस्टेंट पहले केवल वन मेडिकल के ऐप पर उपलब्ध था, जो एक हेल्थकेयर कंपनी है, जिसे अमेजन ने 2023 में 3.9 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) में खरीदा था। यह स्वास्थ्य संबंधी सवालों के जवाब, हेल्थ रिकॉर्ड की व्याख्या और अपॉइंटमेंट बुक करने सहित कई काम कर सकता है।