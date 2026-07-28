स्पेस-X को टक्कर देने की तैयारी में अमेजन

स्पेस-X को टक्कर देने की तैयारी में अमेजन, हजारों सैटेलाइट लॉन्च करने की है योजना

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:58 am Jul 28, 202610:58 am

क्या है खबर?

अमेजन की सहायक कंपनी अमेजन लियो ने अंतरिक्ष से मोबाइल नेटवर्क सेवा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने 5,105 सैटेलाइट लॉन्च करने की अनुमति के लिए अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC) में आवेदन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे इलाकों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है, जहां पारंपरिक मोबाइल टावरों की पहुंच नहीं है। कंपनी इस योजना पर तेजी से काम आगे बढ़ा रही है और नेटवर्क विस्तार की तैयारी में जुटी हुई है।