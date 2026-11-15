अमेजन फायर स्टिक से पुराने टीवी को भी बनाएं सुपर स्मार्ट

फायर स्टिक के रिमोट पर सीधे पहुंचने वाले बटन दिए गए हैं, जो आपको टॉप ऐप्स तक तुरंत ले जाते हैं। इसमें एलेक्सा प्लस वॉयस कंट्रोल भी मिलता है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है।

आपको शार्प 4K विजुअल्स, दमदार डॉल्बी साउंड और वाई-फाई 6 के साथ स्मूथ स्ट्रीमिंग का अनुभव मिलेगा।

अपने छोटे आकार के कारण आप इसे कहीं भी साथ ले जा सकते हैं, यहां तक कि यात्रा के दौरान होटल के टीवी में भी लगा सकते हैं। 95,400 से ज्यादा 5-स्टार रेटिंग के साथ यह छोटा-सा गैजेट आपकी सभी बिंज-वॉचिंग की जरूरतें पूरी करता है।