अमेजन फायर स्टिक से पुराने टीवी को भी बनाएं सुपर स्मार्ट
क्या आप बिना स्मार्ट टीवी के भी अपनी पसंदीदा फिल्में और शो देखना चाहते हैं? तो 70 डॉलर (करीब 6,600 रुपये) में मिलने वाला अमेजन फायर टीवी स्टिक 4K प्लस आपके पुराने टीवी को एक बेहतरीन स्ट्रीमिंग हब में बदल सकता है।
इसे बस टीवी से जोड़ें और तुरंत नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं। इसके लिए आपको किसी तकनीकी परेशानी या महंगे अपग्रेड की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।
एलेक्सा प्लस वॉयस कंट्रोल की भी सुविधा
फायर स्टिक के रिमोट पर सीधे पहुंचने वाले बटन दिए गए हैं, जो आपको टॉप ऐप्स तक तुरंत ले जाते हैं। इसमें एलेक्सा प्लस वॉयस कंट्रोल भी मिलता है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है।
आपको शार्प 4K विजुअल्स, दमदार डॉल्बी साउंड और वाई-फाई 6 के साथ स्मूथ स्ट्रीमिंग का अनुभव मिलेगा।
अपने छोटे आकार के कारण आप इसे कहीं भी साथ ले जा सकते हैं, यहां तक कि यात्रा के दौरान होटल के टीवी में भी लगा सकते हैं। 95,400 से ज्यादा 5-स्टार रेटिंग के साथ यह छोटा-सा गैजेट आपकी सभी बिंज-वॉचिंग की जरूरतें पूरी करता है।