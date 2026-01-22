जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजन कर रही स्टारलिंक से मुकाबले की तैयारी, लॉन्च करेगी हजारों सैटेलाइट
क्या है खबर?
अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजन ने एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी दुनियाभर में तेज इंटरनेट देने के लिए 5,400 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस नए कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम टेरावेव रखा गया है। ब्लू ओरिजन का दावा है कि यह नेटवर्क लगातार और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा, जिससे डाटा बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकेगा।
तैयारी
स्टारलिंक से मुकाबले की तैयारी
इतने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना के बावजूद ब्लू ओरिजन के पास एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस की तुलना में कम सैटेलाइट ही होंगे। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट वर्तमान में बाजार में सबसे आगे और मजबूत स्थिति में बना हुआ है। स्टारलिंक आम लोगों को सीधे इंटरनेट और फोन जैसी सेवाएं देता है, जबकि ब्लू ओरिजन का कहना है कि टेरावेव का मुख्य फोकस डाटा सेंटर, बड़ी कंपनियां, सरकारी संस्थान और क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों पर रहेगा।
दावा
स्पीड और टेक्नोलॉजी पर बड़ा दावा
ब्लू ओरिजन के मुताबिक, टेरावेव नेटवर्क अपनी पूरी क्षमता पर 6 टेराबिट प्रति सेकंड तक की अपलोड और डाउनलोड स्पीड देगा। कंपनी का दावा है कि यह मौजूदा कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से कई गुना तेज होगा। इसका मकसद हाई-डिमांड वाले सेक्टर जैसे क्लाउड सर्विस, सरकारी नेटवर्क और बड़े बिजनेस को बेहतर, सुरक्षित और बेहद तेज कनेक्शन उपलब्ध कराना है, जिससे डिजिटल कामकाज और डेटा ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आ सके।
योजनाएं
अमेजन और भविष्य की योजनाएं
टेरावेव को अमेजन के सैटेलाइट प्रोजेक्ट लियो से भी मुकाबला करना होगा, जिसमें 3,000 से ज्यादा सैटेलाइट तैनात करने की योजना है। ब्लू ओरिजन ने कहा है कि वह 2027 के अंत तक टेरावेव सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू कर देगी। हाल के महीनों में कंपनी ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में भी बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे उसके भविष्य के मिशनों, लॉन्च क्षमता और ग्लोबल विस्तार योजनाओं को मजबूती मिली है।