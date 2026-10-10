अमेजन ने एलेक्सा के नेतृत्व में किया फेरबदल, एडन मार्कस संभालेंगे कमान

नए टैबलेट्स में एलेक्सा प्लस दिया गया है, जिसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है। यह AI पहले से ज्यादा मुश्किल सवालों के जवाब दे सकता है। यह अमेजन के आम बजट डिवाइसेज के मुकाबले एक बड़ी छलांग है, लेकिन एलेक्सा प्लस तक पहुंचने के लिए आपको पैसे चुकाने होंगे।

आप इसे प्राइम के साथ 139 डॉलर (करीब 13,000 रुपये) सालाना या केवल इस सर्विस को 20 डॉलर (करीब 1,900 रुपये) हर महीने में खरीद सकते हैं।

इतने सारे अपडेट्स के बावजूद एलेक्सा को 2014 से मुनाफा कमाने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में इन बदलावों के जरिए एलेक्सा को फायदे में लाने की कोशिश की जा रही है।