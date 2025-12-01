अमेजन और गूगल ने शुरू की नई मल्टीक्लाउड सर्विस, क्या होगा इसका लाभ?

अमेजन और गूगल ने मिलकर एक नई मल्टीक्लाउड नेटवर्किंग सर्विस शुरू की है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट रुकावट जैसी समस्याओं के बीच भी तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी देना है। कंपनियों ने कहा कि अब ग्राहक दोनों कंपनियों के क्लाउड प्लेटफॉर्म के बीच हफ्तों के बजाय कुछ ही मिनटों में हाई-स्पीड प्राइवेट लिंक बना सकेंगे। यह सर्विस AWS में हाल ही में हुए बड़े आउटेज के बाद लॉन्च की गई है जिसने कई लोकप्रिय वेबसाइटों को प्रभावित किया था।

लाभ कस्टमर को मिलेगा तेज और सुरक्षित कनेक्शन नई सर्विस AWS के इंटरकनेक्ट-मल्टीक्लाउड को गूगल क्लाउड के क्रॉस-क्लाउड इंटरकनेक्ट से जोड़ती है, जिससे दोनों सिस्टम एक साथ आसानी से काम कर सकेंगे। इससे ग्राहकों को डाटा और एप्लिकेशन को एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जल्दी और सुरक्षित तरीके से ले जाने में मदद मिलेगी। AWS अधिकारी रॉबर्ट कैनेडी ने कहा कि यह सहयोग मल्टीक्लाउड कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लाएगा। गूगल ने बताया कि सेल्सफोर्स इस सर्विस के शुरुआती उपयोगकर्ताओं में शामिल है।

जरूरत AWS आउटेज के बाद भरोसेमंद सर्विस की बढ़ी जरूरत यह सर्विस ऐसे समय में शुरू हुई है जब हाल की AWS खराबी के कारण हजारों वेबसाइटें घंटों बंद रहीं और स्नैपचैट तथा रेडिट जैसे बड़े ऐप काम नहीं कर पाए। रिपोर्ट के अनुसार, इस आउटेज से अमेरिकी कंपनियों को लगभग 4,500 से 5,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी वजह से कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए तेज़, स्थिर और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसे यह नई सर्विस पूरा करने का प्रयास करती है।

