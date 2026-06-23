गूगल के 2 AI विशेषज्ञों ने छोड़ी कंपनी, प्रतिद्वंद्वियों से मिलाया हाथ

नई खोज की रफ्तार हो सकती है धीमी

जंपर और शाजीर के जाने से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या गूगल AI की इस तेज रफ्तार दुनिया में अपने बेहतरीन लोगों को अपने साथ बनाए रख पाएगा।

विश्लेषकों का मानना है कि इससे गूगल में नई खोजों की रफ्तार धीमी हो सकती है। यह चिंता तब और बढ़ जाती है, जब मेटा और अमेजन जैसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भी खुद चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और सस्ते चीनी AI मॉडल्स से नई प्रतिस्पर्धा मिल रही है।

इसके अलावा, अल्फाबेट ने इस वित्तीय वर्ष में AI पर 190 अरब डॉलर (करीब 17,000 अरब रुपये) तक खर्च करने का ऐलान किया है, जिससे निवेशकों को मुनाफे की संभावनाओं को लेकर चिंता सता रही है।