वैज्ञानिकों ने बेटेलग्यूज की उबलती सतह पर खोजा लंबे समय तक रहने वाला गर्म धब्बा

बेटेलग्यूज एक विशालकाय तारा है। यह हमारे सूर्य से 20 गुना ज्यादा भारी और 800 गुना बड़ा है। इसकी सतह का तापमान करीब 3,680 डिग्री फारेनहाइट (2,030 डिग्री सेल्सियस) रहता है, हालांकि इसके एक खास हिस्से का तापमान आस-पास के प्लाज्मा से 980 डिग्री फारेनहाइट ज्यादा गर्म है।

खास बात यह है कि 2015 में जो एक गर्म धब्बा खोजा गया था, वह आज भी वहीं मौजूद है यानि, यह धब्बा कम से कम 7 सालों से (2015 और फिर 2023 में देखा गया) बरकरार है।

यह बात वैज्ञानिकों को काफी हैरान करती है क्योंकि मौजूदा खगोलीय मॉडल इतने लंबे समय तक बनी रहने वाली ऐसी किसी भी खासियत को समझा नहीं पाते। ये गर्म धब्बे इस बात का संकेत भी दे सकते हैं कि इस तारे के पास एक छिपा हुआ साथी तारा चक्कर लगा रहा है। खगोलविद बेटेलग्यूज पर लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं क्योंकि यह भविष्य में एक नाटकीय सुपरनोवा बनने की ओर बढ़ रहा है।