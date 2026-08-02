बेंगलुरु में खुला भारत का पहला 8-क्यूबिट AI-क्वांटम कैंपस

अलायंस यूनिवर्सिटी ने बेंगलुरु में AU-क्वासार नाम से अपना नया कैंपस शुरू किया है। यह कैंपस क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और टेक एंटरप्रेन्योरशिप पर केंद्रित है।

इस कैंपस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां देश का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध 8-क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है, जो क्यूविद्या की तकनीक से चलता है।

इससे शोधकर्ताओं और छात्रों को सीधे अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने और उसे समझने का मौका मिलेगा।