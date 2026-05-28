कोडिंग रैंकिंग में अलीबाबा के नए AI मॉडल ने ChatGPT और जेमिनी को पछाड़ा 

लगातार 35 घंटे तक कर सकता है काम

क्वेन3.7-मैक्स सिर्फ तेज ही नहीं है। यह लगातार 35 घंटे तक अकेले काम कर सकता है और 1,000 से ज्यादा टूल इंटरैक्शन को आसानी से संभाल लेता है।

एक टेस्ट में इसने 432 कर्नल टेस्ट और 1,100 से ज्यादा टूल कॉल करके एक AI चिप के लिए कोड को ऑप्टिमाइज किया।

पहले के ओपन-सोर्स वर्जन के मुकाबले यह मॉडल मालिकाना है और अलीबाबा क्लाउड के जरिए ही मिलेगा। इससे जाहिर होता है कि अलीबाबा ऑटोनॉमस कोडिंग के क्षेत्र में सबसे आगे रहने के लिए पूरी तरह गंभीर है।