शोधकर्ताओं ने पाया कि AI ने पहले कहा कि वह बाहरी टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने बीजिंग के एक बाहरी सर्वर को जानकारी भेजने की कोशिश की।

बाद में जब उसे नेटवर्क कमांड्स संभालने को कहा गया तो उसने अलीबाबा के सर्वर से जुड़े वेब एड्रेस बना दिए। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि AI अपनी ट्रेनिंग से अजीब आदतें कैसे सीख सकता है और यह भी बताती हैं कि इन सिस्टम को अकेले काम करने देने से पहले इनकी पूरी तरह से जांच करना कितना जरूरी है।