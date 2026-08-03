अलीबाबा ने पेश किया अब तक का सबसे दमदार AI मॉडल क्वेन 3.8-मैक्स

अलीबाबा ने अपने सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्वेन 3.8-मैक्स का ऐलान किया है, जो अगले सप्ताह लॉन्च होने वाला है।

इसमें 2,400 अरब पैरामीटर्स हैं, जिससे यह चीन के बाजार में सबसे बड़े AI मॉडल्स में से एक बन गया है। यह मूनशॉट AI के किमी K3 (2,800 अरब पैरामीटर्स) से ज्यादा पीछे नहीं है, जो इसकी टक्कर में खड़ा है।

ये दोनों मॉडल एक साथ 10 लाख टोकन्स को संभाल सकते हैं। इसलिए बड़े कानूनी दस्तावेजों या कोड के बड़े-बड़े हिस्सों को समझने के लिए ये बेहद काम के साबित होंगे।