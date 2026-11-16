अलीबाबा ने लॉन्च किया क्वेन4-मैक्स, बड़ी कंपनियों के मॉडल्स को दी मात

अलीबाबा ने लॉन्च किया क्वेन4-मैक्स, बड़ी कंपनियों के मॉडल्स को दी मात
लेखन दिनेश चंद शर्मा
अलीबाबा ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्वेन4-मैक्स लॉन्च किया है। यह मॉडल कोडिंग के बेंचमार्क टेस्ट्स में सबसे ऊपर रहा है।
इसने एंथ्रोपिक के क्लाउड फेबल 5.1 और मूनशॉट के किमी K3.1 प्रो से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। यह दिखाता है कि वैश्विक AI दौड़ में चीन अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है।
मॉडल की सीमित रखी पहुंच
अभी क्वेन4-मैक्स सबके लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलीबाबा का कहना है कि इसके छोटे वर्जन भी जल्द ही आएंगे। कंपनी का टी-हेड डिवीजन चीन के लिए दमदार AI चिप्स बनाने पर भी काम कर रहा है।
क्वेन सीरीज दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ओपन-वेट मॉडल फैमिली बन गई है। इन सबसे साफ है कि चीन AI की दुनिया में अपनी बड़ी जगह बनाना चाहता है।