अलीबाबा ने लॉन्च किया क्वेन4-मैक्स, बड़ी कंपनियों के मॉडल्स को दी मात

अभी क्वेन4-मैक्स सबके लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलीबाबा का कहना है कि इसके छोटे वर्जन भी जल्द ही आएंगे। कंपनी का टी-हेड डिवीजन चीन के लिए दमदार AI चिप्स बनाने पर भी काम कर रहा है।

क्वेन सीरीज दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ओपन-वेट मॉडल फैमिली बन गई है। इन सबसे साफ है कि चीन AI की दुनिया में अपनी बड़ी जगह बनाना चाहता है।