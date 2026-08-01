पालेंटिर CEO ने AI के बढ़ते खतरों को लेकर दी चेतावनी

पालेंटिर CEO ने AI के बढ़ते खतरों को लेकर दी चेतावनी
हाल ही में OpenAI के एक एजेंट से जुड़ा सुरक्षा का उल्लंघन (सिक्योरिटी ब्रीच) सामने आया है। इसके बाद पालेंटिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलेक्स कार्प ने सभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के खतरों को ज्यादा गंभीरता से लेने की अपील की है।
उन्होंने टेक वर्ल्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ AI की चमक-धमक और पैसे के पीछे भाग रहा है, जबकि इसके असली खतरों को अनदेखा किया जा रहा है।
खासकर तब जब ChatGPT निर्माता के CEO सैम ऑल्टमैन ने यह बयान दिया कि हम 'सिंगुलैरिटी' यानि एक बड़े बदलाव के दौर में कदम रख चुके हैं।
AI के लिए सख्त नियम बनाने की वकालत
कार्प मानते हैं कि AI के लिए समझदारी भरे नियम बनाना जरूरी है, लेकिन यूरोप की तरह बहुत ज्यादा कड़े कानून बनाने से बचना चाहिए।
उनका कहना है कि अक्सर सुरक्षा की बजाय मुनाफे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उनके ये बयान 3 अगस्त को आने वाले पालेंटिर के तिमाही नतीजों से ठीक पहले आए हैं। कंपनी के राजस्व में हाल ही में 85 प्रतिशत का उछाल आया है।