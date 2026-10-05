एलोएलो ग्रुप ने लॉन्च किया डॉल्फिन AI, लंबे वीडियो बनाना होगा आसान
लाइवस्ट्रीमिंग, सोशल गेमिंग और क्रिएटर-LED एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म एलोएलो ग्रुप ने डॉल्फिन AI नाम से एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है। इससे लंबे और कई सीन वाले वीडियो बनाना अब बहुत आसान हो जाएगा।
अभी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स अक्सर 8-10 सेकेंड से बड़े वीडियो बनाते समय संदर्भ (कॉन्टेक्स्ट) को बनाए नहीं रख पाते और उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन डॉल्फिन AI की तकनीक लंबे वीडियो में भी हर चीज को बिना रुकावट और जुड़ा हुआ रखती है। यह क्लाउड और ChatGPT जैसे लोकप्रिय AI ग्राहकों के साथ भी जुड़कर काम करता है। इससे भारत की छोटी क्रिएटर टीमों का समय और पैसा दोनों बचेंगे।
स्टोरी टीवी प्लेटफाॅर्म को मिलेगी मजबूती
डॉल्फिन AI असल में एलोएलो के वर्टिकल स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म स्टोरी टीवी को और बेहतर बनाता है। इस पर 5,000 से ज्यादा ओरिजिनल ड्रामा मौजूद हैं।
इस प्लेटफॉर्म का मकसद भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सौरभ पांडे ने बताया कि यह टूल आखिरकार वीडियो में लगातार बनी रहने वाली स्टोरीलाइन (निरंतरता) खो जाने की दिक्कत को खत्म करेगा। यह उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो वैश्विक दर्शकों के लिए कंटेंट बनाते हैं।