स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मुकदमों में बढ़ रही AI की भूमिका

स्वास्थ्य सेवाओं में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इससे डॉक्टरों को फैसले लेने में मदद मिल रही है। कई जगह AI बीमारी पहचानने और इलाज की योजना बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके साथ नए सवाल भी सामने आ रहे हैं। अगर इलाज में गलती हो जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, इसे तय करना आसान नहीं रहता। इससे स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में AI की भूमिका पर अब ज्यादा चर्चा हो रही है।

#1 गलती होने पर किसकी होगी जिम्मेदारी AI के इस्तेमाल में सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारी को लेकर है। अगर डॉक्टर बिना जांचे AI की सलाह मान लेते हैं और मरीज को नुकसान होता है, तो जिम्मेदारी डॉक्टर पर आ सकती है। वहीं अगर दिक्कत AI सिस्टम या उसकी जानकारी में हो, तो सवाल अस्पताल या उसे बनाने वाली कंपनी पर उठ सकता है। ऐसे मामलों में अदालतों को इलाज के साथ-साथ तकनीक के इस्तेमाल और उसकी निगरानी को भी ध्यान से समझना पड़ सकता है।

#2 पक्षपात और निजी जानकारी भी चिंता AI सिस्टम में पक्षपात की समस्या भी हो सकती है। अगर इसे सही और अलग-अलग जानकारी के साथ तैयार नहीं किया गया, तो नतीजे बराबर नहीं मिल सकते। इससे इलाज पर असर पड़ सकता है। मरीजों की निजी जानकारी की सुरक्षा भी बड़ी चिंता है। क्योंकि AI को काम करने के लिए डाटा की जरूरत होती है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि मरीज की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और नियमों के अनुसार इस्तेमाल हो।

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#3 निगरानी और जांच में मिलती है मदद AI से जुड़े जोखिम समझने के लिए कई तरह के टूल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये टूल सिस्टम के काम पर नजर रखते हैं और समय-समय पर उसकी जांच में मदद करते हैं। अस्पताल इससे रिकॉर्ड संभालने और जरूरी जानकारी सुरक्षित रखने का काम आसान कर सकते हैं। हालांकि, विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि ये टूल सिर्फ मदद के लिए हैं। अंतिम फैसला डॉक्टर और मेडिकल टीम की समझ के आधार पर ही होना चाहिए।

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