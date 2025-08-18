एयरटेल नेटवर्क हुआ डाउन

एयरटेल नेटवर्क हुआ डाउन, देशभर में हजारों यूजर्स को हो रही समस्या

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:52 pm Aug 18, 202504:52 pm

क्या है खबर?

भारती एयरटेल का नेटवर्क डाउन होने के कारण देशभर में बड़ी संख्या में यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार, शाम 04:00 बजे के आसपास शिकायतों में अचानक उछाल देखा गया और यह संख्या 2,500 से ऊपर पहुंच गई। आमतौर पर एयरटेल के लिए शिकायतें बेहद कम रहती हैं, लेकिन इस बार समस्या बड़े पैमाने पर सामने आई। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित कई शहरों के ग्राहक प्रभावित हुए।