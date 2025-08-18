एयरटेल नेटवर्क हुआ डाउन, देशभर में हजारों यूजर्स को हो रही समस्या
क्या है खबर?
भारती एयरटेल का नेटवर्क डाउन होने के कारण देशभर में बड़ी संख्या में यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार, शाम 04:00 बजे के आसपास शिकायतों में अचानक उछाल देखा गया और यह संख्या 2,500 से ऊपर पहुंच गई। आमतौर पर एयरटेल के लिए शिकायतें बेहद कम रहती हैं, लेकिन इस बार समस्या बड़े पैमाने पर सामने आई। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित कई शहरों के ग्राहक प्रभावित हुए।
दिक्कत
यूजर्स को कॉल और डाटा में दिक्कत
कई ग्राहकों ने सोशल मीडिया और आउटेज पोर्टल्स पर अपनी शिकायतें साझा कीं। लगभग 56 प्रतिशत यूजर्स ने कॉलिंग में समस्या बताई, 26 प्रतिशत ने मोबाइल इंटरनेट की दिक्कत दर्ज की और करीब 18 प्रतिशत ने सिग्नल पूरी तरह गायब होने की बात कही। बेंगलुरु के यूजर्स ने बताया कि 4G लंबे समय तक बंद रहा और कई लोग ऑनलाइन काम नहीं कर पाए। कुछ ग्राहकों ने चेतावनी दी कि वे अन्य नेटवर्क में पोर्ट कर सकते हैं।
प्रतिक्रिया
एयरटेल ने दी आधिकारिक प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर एयरटेल ने नेटवर्क बाधा को स्वीकार करते हुए बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि उनकी तकनीकी टीम समस्या को हल करने और जल्द सेवाएं बहाल करने में जुटी है। एयरटेल ने ग्राहकों से असुविधा के लिए क्षमा भी मांगी। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि इस तरह की समस्या को प्राथमिकता के साथ सुलझाया जा रहा है। ग्राहकों को सलाह दी गई कि समस्या समाधान तक थोड़ी देर इंतजार करें और सेवाओं की बहाली की प्रतीक्षा करें।