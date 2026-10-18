एयरटेल ने फीचर फोन यूजर्स के लिए लॉन्च किए अनलिमिटेड कॉलिंग वाले सस्ते प्लान

एयरटेल ने यह कदम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के उस निर्देश के बाद उठाया है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया था कि वे केवल वॉयस कॉलिंग वाले प्लान भी दें, ताकि ग्राहकों को डाटा वाले महंगे पैक लेने के लिए मजबूर न होना पड़े। आज भी देश में करीब 22 करोड़ लोग फीचर फोन चला रहे हैं और 2G का इस्तेमाल भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

ऐसे में ये नए प्लान इन लोगों के लिए कनेक्टेड रहना बहुत आसान बना देते हैं। खास बात यह है कि एयरटेल 21 अक्टूबर की तय समय-सीमा से पहले ऐसे प्लान लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है।