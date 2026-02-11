एयरटेल ने OTP धोखाधड़ी रोकने के लिए पेश किया अलर्ट सिस्टम, जानिए कैसे करेगा काम

तरीका

ऐसे काम करता है फीचर

नया सिस्टम AI का उपयोग करके आने वाली कॉलों की रियल टाइम में निगरानी करता है और धोखाधड़ी के प्रयासों से जुड़े सामान्य पैटर्न की पहचान करता है। जब कोई यूजर किसी संभावित रूप से जोखिम भरी कॉल पर होता है और उसी दौरान बैंकिंग OTP जनरेट होता है तो एयरटेल खतरे की चेतावनी देकर रुककर पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फीचर फिलहाल हरियाणा में उपलब्ध है और अगले 2 सप्ताह में देशभर में पहुंचाने की योजना है।