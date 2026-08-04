एयरटेल ने लॉन्च किया बॉक्स ऑफिस पैक, जानिए क्या-क्या मिलेगा फायदा

यह पैक सिर्फ डाटा और OTT एक्सेस के लिए है। इसमें आपको कॉलिंग या SMS की सुविधा नहीं मिलेगी। इस पैक का फायदा उठाने के लिए आपके पास एयरटेल का कोई और प्रीपेड प्लान एक्टिव होना जरूरी है।

OTT बेनिफिट्स एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ रिचार्ज करना होगा और एयरटेल ऐप के जरिए इसे चालू करना होगा।

हालांकि, आपको कौन-से प्लेटफॉर्म मिलेंगे, यह आपके क्षेत्र या ग्राहक के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

एयरटेल का कहना है कि खरीदने से पहले सभी जानकारी के लिए ऐप पर एक बार जरूर देख लें।