एयरबस ने पेश किया बिना पायलट का U145 हेलीकॉप्टर
एयरबस ने बर्लिन एयर शो में एक नया हेलीकॉप्टर U145 दिखाया है। यह एक ऐसा हेलीकॉप्टर है, जो पूरी तरह से अपने आप चल सकता है, यानि इसमें कोई पायलट नहीं होगा।
यह हेलीकॉप्टर पुराने और भरोसेमंद H145 प्लेटफॉर्म पर बना है। इसमें बेहतर कार्गो दरवाजे, एक फोल्डिंग लोडिंग टेबल और एक मजबूत डेक है, जिसकी वजह से यह 3.8 टन वजन उठा सकता है। यह सब एयरबस के स्मार्ट और अपने आप उड़ने वाले विमान बनाने के अभियान का हिस्सा है।
निगरानी के काम भी आएगा U145
U145 केवल सामान ढोने के लिए नहीं है। इसे जासूसी, अग्निशमन, निगरानी और ड्रोन के कंट्रोल सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
H145 के परखे हुए डिजाइन का इस्तेमाल करके एयरबस का मकसद है कि उत्पादन की रफ्तार बढ़े और जोखिम कम हों।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मैथ्यू लूवो ने कहा, "U145 के साथ हम अपने ग्राहकों को H145 हेलीकॉप्टर का एक ऐसा वर्जन दे रहे हैं, जो पूरी तरह से ऑटोनॉमस है और जिसमें कोई पायलट नहीं है। हमने H145 के परखे हुए ढांचे, पावर और पेलोड को UAS की ऑटोनॉमी के साथ जोड़ा है।"
इस साल के आखिर में पहली उड़ानें (एक सेफ्टी पायलट के साथ) होने वाली हैं क्योंकि एयरबस यूरोप की बिना पायलट वाली हवाई क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है।