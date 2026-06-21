एयरबस ने पेश किया बिना पायलट का U145 हेलीकॉप्टर

निगरानी के काम भी आएगा U145

U145 केवल सामान ढोने के लिए नहीं है। इसे जासूसी, अग्निशमन, निगरानी और ड्रोन के कंट्रोल सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

H145 के परखे हुए डिजाइन का इस्तेमाल करके एयरबस का मकसद है कि उत्पादन की रफ्तार बढ़े और जोखिम कम हों।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मैथ्यू लूवो ने कहा, "U145 के साथ हम अपने ग्राहकों को H145 हेलीकॉप्टर का एक ऐसा वर्जन दे रहे हैं, जो पूरी तरह से ऑटोनॉमस है और जिसमें कोई पायलट नहीं है। हमने H145 के परखे हुए ढांचे, पावर और पेलोड को UAS की ऑटोनॉमी के साथ जोड़ा है।"

इस साल के आखिर में पहली उड़ानें (एक सेफ्टी पायलट के साथ) होने वाली हैं क्योंकि एयरबस यूरोप की बिना पायलट वाली हवाई क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है।