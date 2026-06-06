ISS में हवा के रिसाव से अंतरिक्ष यात्रियों को हुई मुश्किल, ऐसे बची जान टेक्नोलॉजी Jun 06, 2026

अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर मौजूद 5 अंतरिक्ष यात्रियों को शुक्रवार को कुछ घंटों के लिए ड्रैगन कैप्सूल में शरण लेनी पड़ी। दरअसल, स्टेशन के रूसी हिस्से में हवा का रिसाव पाया गया था। यह कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया था।

नासा के स्पेस-X क्रू-12 के 4 सदस्य और एक्सपीडिशन 74 के एक सदस्य ने इस दौरान कैप्सूल में इंतजार किया, जबकि रूसी टीम रिसाव की जांच कर रही थी। अच्छी बात यह रही कि जल्द ही सब ठीक होने की खबर मिल गई और वे सभी अपने सामान्य कामों पर लौट आए।