AION का AI बिजली, आपदा और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाएगा स्मार्ट

इस प्लेटफॉर्म में कई तरह के टूल हैं। इनमें 'पावरजेनी' भी है, जो बिजली बाजारों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है, वहीं 'REDSM' और 'RE-कास्ट' दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हैं।

कुल मिलाकर हर टूल किसी न किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। 'फ्लडकास्ट' टूल नदियों के जलस्तर और ग्लेशियल लेक्स पर बारीकी से नजर रखता है, जिससे आपदाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देना संभव हो पाता है। इसके अलावा, 'टेरालेन्स' यूजर्स को 3D मैप्स को एक्सप्लोर करने की सुविधा देता है, ताकि वे बेहतर योजनाएं बना सकें।

सार्वजनिक सुरक्षा की बात करें तो 'AION रक्षक' FIRs का विश्लेषण करके पुलिस के काम के बोझ का अनुमान लगाता है। इसमें खास बात यह है कि किसी भी तरह की प्रोफाइलिंग नहीं की जाती है, वहीं AI को-पायलट्स यूटिलिटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं।