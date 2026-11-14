AION का AI बिजली, आपदा और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाएगा स्मार्ट
AION प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका मकसद भारत की बिजली, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाना है।
इसमें 7 अलग-अलग टूल शामिल हैं, जो डाटा विश्लेषक, पूर्वानुमान (फोरकास्टिंग) और इनबिल्ट AI असिस्टेंट्स के जरिए बेहतर निर्णय लेने में कारगर हैं।
साथ ही यह प्लेटफॉर्म इस बात में पूरी पारदर्शिता रखता है कि डाटा कहां से लिया जा रहा है।
टूल ऊर्जा, बाढ़ और पुलिसिंग पर केंद्रित
इस प्लेटफॉर्म में कई तरह के टूल हैं। इनमें 'पावरजेनी' भी है, जो बिजली बाजारों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है, वहीं 'REDSM' और 'RE-कास्ट' दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हैं।
कुल मिलाकर हर टूल किसी न किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। 'फ्लडकास्ट' टूल नदियों के जलस्तर और ग्लेशियल लेक्स पर बारीकी से नजर रखता है, जिससे आपदाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देना संभव हो पाता है। इसके अलावा, 'टेरालेन्स' यूजर्स को 3D मैप्स को एक्सप्लोर करने की सुविधा देता है, ताकि वे बेहतर योजनाएं बना सकें।
सार्वजनिक सुरक्षा की बात करें तो 'AION रक्षक' FIRs का विश्लेषण करके पुलिस के काम के बोझ का अनुमान लगाता है। इसमें खास बात यह है कि किसी भी तरह की प्रोफाइलिंग नहीं की जाती है, वहीं AI को-पायलट्स यूटिलिटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं।