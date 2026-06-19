वेडिंग फोटोग्राफरों के लिए काम के हैं ये AI टूल

वेडिंग फोटोग्राफरों के लिए काम के हैं ये AI टूल, मिनटों में होगा काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:44 pm Jun 19, 202608:44 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से वेडिंग फोटोग्राफी का काम काफी आसान हो गया है। अब फोटोग्राफर तस्वीरें चुनने, एडिट करने, उनमें सुधार करने और क्लाइंट से जुड़े कई काम कम समय में कर पा रहे हैं। AI टूल्स की मदद से पोस्ट-प्रोडक्शन में लगने वाला समय घट रहा है और फोटोग्राफर शादी के खास और यादगार पलों को कैमरे में कैद करने पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है।