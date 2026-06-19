वेडिंग फोटोग्राफरों के लिए काम के हैं ये AI टूल, मिनटों में होगा काम
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से वेडिंग फोटोग्राफी का काम काफी आसान हो गया है। अब फोटोग्राफर तस्वीरें चुनने, एडिट करने, उनमें सुधार करने और क्लाइंट से जुड़े कई काम कम समय में कर पा रहे हैं। AI टूल्स की मदद से पोस्ट-प्रोडक्शन में लगने वाला समय घट रहा है और फोटोग्राफर शादी के खास और यादगार पलों को कैमरे में कैद करने पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है।
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आफ्टरशूट और नैरेटिव सिलेक्ट से तेजी से चुनी जा सकती हैं तस्वीरें
आफ्टरशूट और नैरेटिव सिलेक्ट जैसे AI टूल बड़ी संख्या में ली गई वेडिंग तस्वीरों में से बेहतरीन तस्वीरें चुनने में मदद करते हैं। ये सॉफ्टवेयर फोटो की स्पष्टता, लोगों के चेहरे के भाव और फ्रेम की गुणवत्ता को देखकर बेहतर तस्वीरों की पहचान करते हैं। इससे फोटोग्राफरों को हजारों तस्वीरें हाथ से छांटने में समय नहीं लगाना पड़ता। नतीजतन, वे जल्दी एडिटिंग शुरू कर सकते हैं और कम समय में अपना काम पूरा कर पाते हैं।
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इमेजन और एडोबी लाइटरूम से आसान हुई एडिटिंग
इमेजन ऐसा AI टूल है, जो फोटोग्राफर की एडिटिंग शैली को सीखकर पूरी फोटो गैलरी को उसी अंदाज में एडिट कर सकता है। वहीं, एडोबी लाइटरूम में विषय की पहचान, ऑटो टोन, व्हाइट बैलेंस और नॉइज कम करने जैसे कई AI फीचर मौजूद हैं। इनकी मदद से तस्वीरों में बारीकी से सुधार करना आसान हो जाता है। इससे सभी तस्वीरों में एक जैसा लुक बनाए रखने में मदद मिलती है और एडिटिंग का समय भी काफी कम हो जाता है।
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फोटो सुधारने में मदद करते हैं फोटोशॉप और ल्यूमिनार नियो
एडोबी फोटोशॉप और ल्यूमिनार नियो तस्वीरों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय AI टूल हैं। फोटोशॉप का जनरेटिव फिल फीचर तस्वीर से अनचाही चीजों को हटाने और बैकग्राउंड बढ़ाने जैसे काम कर सकता है। वहीं, ल्यूमिनार नियो लाइटिंग सुधारने, आसमान बदलने, पोर्ट्रेट बेहतर बनाने और बैकग्राउंड हटाने में मदद करता है। इन टूल्स की मदद से फोटोग्राफर मुश्किल तस्वीरों को भी आकर्षक और पेशेवर बना सकते हैं।
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ChatGPT से बेहतर होता है क्लाइंट कम्युनिकेशन
ChatGPT जैसे AI राइटिंग टूल वेडिंग फोटोग्राफरों के बिजनेस से जुड़े कई काम आसान बना रहे हैं। इनकी मदद से ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट के लिए सामग्री, सोशल मीडिया कैप्शन और क्लाइंट के लिए ईमेल तेजी से तैयार किए जा सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और बातचीत में एकरूपता बनी रहती है। इसके अलावा, ये टूल एल्बम डिजाइन की योजना बनाने और तस्वीरों को प्रस्तुति के रूप में तैयार करने में भी काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं।