AI से रिन्यूएबल एनर्जी के बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं

AI टूल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रबंधन को कैसे बदल रहे?

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रबंधन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ये बिजली के पूर्वानुमान को बेहतर बनाते हैं, उपकरणों के खराब होने पर लगने वाले समय को कम करते हैं और ग्रिड को बिजली की मांग और आपूर्ति में होने वाले बदलावों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लायक बनाते हैं। टूल स्मार्ट ग्रिड के रखरखाव, ऊर्जा में सुधार और निगरानी पर खास ध्यान देते हैं। आइए जानते हैं AI रिन्यूएबल एनर्जी प्रबंधन कैसे उपयोगी हैं।