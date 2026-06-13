AI टूल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रबंधन को कैसे बदल रहे?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रबंधन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ये बिजली के पूर्वानुमान को बेहतर बनाते हैं, उपकरणों के खराब होने पर लगने वाले समय को कम करते हैं और ग्रिड को बिजली की मांग और आपूर्ति में होने वाले बदलावों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लायक बनाते हैं। टूल स्मार्ट ग्रिड के रखरखाव, ऊर्जा में सुधार और निगरानी पर खास ध्यान देते हैं। आइए जानते हैं AI रिन्यूएबल एनर्जी प्रबंधन कैसे उपयोगी हैं।
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रिन्यूएबल एनर्जी में उत्पादकता रखरखाव
AI आधारित उत्पाकता रखरखाव रिन्यूएबल एनर्जी के प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। टरबाइन या सोलर पैनल जैसी मशीनों पर लगे सेंसर से मिलने वाले डाटा की जांच करके AI खराब होने के शुरुआती लक्षणों को पहचान सकता है। इसकी मदद से रखरखाव टीमें किसी बड़े और महंगे ब्रेकडाउन से पहले ही कार्रवाई कर पाती हैं। इसको अपनाने से उपकरणों के खराब रहने का समय कम हो जाता है और उनकी उम्र भी बढ़ जाती है।
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AI से एनर्जी स्टोरेज को बेहतर बनाना
AI प्लेटफॉर्म एनर्जी स्टोरेज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ये मौसम के पूर्वानुमान, बिजली की कीमतों और ऐसे ही कई कारकों के आधार पर तय करते हैं कि बैटरी को कब चार्ज करना और कब डिस्चार्ज करना सबसे अच्छा रहेगा। इस तरीके से एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा भरोसेमंद बन जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि मांग के समय पर स्टोर की गई रिन्यूएबल एनर्जी का सही से इस्तेमाल हो सके।
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रियल-टाइम निगरानी से ग्रिड की स्थिरता बढ़ाना
स्मार्ट ग्रिड में AI सोलर या विंड एनर्जी के उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव से ग्रिड में अस्थिरता न आए, इसके लिए मांग और आपूर्ति को लगातार रियल-टाइम में संतुलित करता रहता है। ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए सेंसर डाटा को इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर ये सिस्टम एक स्थिर ग्रिड वातावरण बनाए रखते हैं, भले ही रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन अचानक बदल जाए। रियल-टाइम निगरानी पूरे नेटवर्क में लगातार बिजली की सप्लाई को बनाए रखती है।
#4
एनर्जी उत्पादन के लिए सटीक पूर्वानुमान
सोलर और विंड एनर्जी के उत्पादन का सटीक पूर्वानुमान लगाना आज रिन्यूएबल एनर्जी के कुशल प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। एडवांस्ड टूल पिछले उत्पादन के डाटा के साथ-साथ मौजूदा मौसम की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, ताकि भविष्य में होने वाले उत्पादन स्तरों का पारंपरिक तरीकों से सटीक अनुमान लगाया जा सके। इस तरह, ऑपरेटर बिजली आपूर्ति के शेड्यूल को बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं। बर्बादी को भी कम किया जा सकता है।