प्रेजेंटेशन देने से पहले जान लें ये AI टूल्स, मिनटों में आसान हो जाएगी तैयारी

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देने का तरीका तेजी से बदल रहे हैं। इनकी मदद से स्लाइड तैयार करना, बोलने का अभ्यास करना और तुरंत सुझाव पाना पहले से आसान हो गया है। छात्र हों या नौकरी करने वाले लोग, कई लोग अब अपनी तैयारी में AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये टूल्स प्रेजेंटेशन को ज्यादा साफ, आसान और असरदार बनाने में काफी मदद कर सकते हैं।

टिप 1 स्लाइड तैयार करना हुआ आसान प्रेजेंटेशन की तैयारी में सबसे पहले अच्छी स्लाइड बनाना जरूरी होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का कोपायलट अधूरे नोट्स को आसान और साफ स्लाइड में बदलने में मदद करता है। वहीं कैनवा मैजिक स्टूडियो और गामा जैसे टूल भी जल्दी आकर्षक स्लाइड तैयार कर देते हैं। इससे डिजाइन में ज्यादा समय नहीं लगता। लोग कम मेहनत में अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर और साफ प्रेजेंटेशन तैयार कर पा रहे हैं और काम भी काफी आसान हो जाता है।

टिप 2 बोलने के अभ्यास में भी मदद AI टूल्स सिर्फ स्लाइड बनाने तक सीमित नहीं हैं। ये बोलने का अभ्यास करने में भी मदद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटर कोच आपकी बोलने की रफ्तार, आवाज और बार-बार बोले जाने वाले शब्दों पर नजर रखता है। वहीं ओराई और यूडली जैसे टूल भी तुरंत सुझाव देते हैं। इससे लोगों को समझ आता है कि कहां सुधार करना है। लगातार अभ्यास से बोलने का तरीका बेहतर होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है।

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टिप 3 सुझाव के हिसाब से करें बदलाव जानकारों का कहना है कि AI टूल्स से मिले सुझावों का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। पहले स्लाइड तैयार करें, फिर बोलने का अभ्यास करें और उसके बाद मिले सुझावों के हिसाब से बदलाव करें। ऐसा करने से अनावश्यक शब्द कम होते हैं और बात ज्यादा साफ तरीके से सामने आती है। इससे प्रेजेंटेशन पहले से ज्यादा मजबूत बन सकती है। कई लोग इसी तरीके को अपनाकर अपनी तैयारी आसान और बेहतर बना रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं।

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