कैसे AI टूल्स फ्रीलांस लेखन की क्षमता बढ़ाने में हैं मददगार?

फ्रीलांस लेखक अपनी काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का सहारा ले सकते हैं। ये टूल्स उन्हें नए आइडिया सोचने, पहला ड्राफ्ट तैयार करने, एडिटिंग करने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) के हिसाब से बेहतर बनाने और रिसर्च जैसे कामों में मदद करते हैं। इन टूल्स की वजह से लेखक अपनी रचनात्मकता को निखारने पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। आइये जानते हैं AI फ्रीलांस लेखन के काम को बेहतर बना रहे हैं।

#1 SEO-केंद्रित कॉन्टेंट बनाने को ऑटोमेट करें SEO के हिसाब से कॉन्टेंट तैयार करने के लिए राइटसोनिक एक शानदार विकल्प है। यह टूल रिसर्च करने कंटेंट की रूपरेखा बनाने और SEO जांच करने जैसे कामों को अपने आप कर लेता है। यह सर्फर SEO के साथ भी जुड़ जाता है, जिससे सर्च इंजन में आपके कंटेंट की पहुंच और भी बढ़ जाती है। इसकी मदद से हर लेख में काफी समय बचता है, क्योंकि यह पूरे ब्लॉग के लिए काम करने का तरीका खुद तैयार करता है।

#2 किफायती तरीके से स्टाइल के हिसाब से कंटेंट तैयार करना Rytr आपके लिखने के तरीके से मेल खाने वाला कंटेंट किफायती दाम पर तैयार करता है। इसमें एक माईवॉयस नाम का फीचर है, जो आपके लिखे हुए सैंपल से सीखकर आपके ब्रांड की आवाज में लिखता है। यह 20 से ज्यादा अलग-अलग तरह के टोन को सपोर्ट करता है और साहित्यिक चोरी की जांच भी करता है। टूल जल्दी से ड्राफ्ट तैयार करने या मार्केटिंग कॉपी लिखने के लिए बढ़िया है, जिसमें बाद में बहुत कम एडिटिंग करनी पड़ती है।

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#3 एडिटिंग और सुधारने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना ग्रामरली AI की मदद से आपके लिखने के टोन को ठीक करता है, गलतियों को सुधारता है और सुनिश्चित करता है कि क्लाइंट के सभी प्रोजेक्ट आसानी से पढ़े जा सकें। यह ईमेल या कैप्शन जैसे छोटे कंटेंट भी तैयार कर सकता है और अलग-अलग असाइनमेंट में भी एकरूपता बनाए रखता है। इसे प्रोराइटिंगएड के साथ इस्तेमाल करने पर व्याकरण की गलतियां सुधारने के साथ-साथ लिखने की शैली में एकरूपता पर भी गहरी जानकारी वाली रिपोर्ट मिलती है।

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