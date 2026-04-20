दिनभर आने वाले ईमेल करते हैं परेशान तो ये AI टूल्स अपने आप देंगे जवाब

भागदौड़ भरे माहौल में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ईमेल का जवाब खुद ही दे देना बहुत समय बचा सकता है। ये AI टूल्स जवाब लिखते हैं, मैसेज को अलग-अलग श्रेणी में डालते हैं और रोजमर्रा के बातचीत वाले काम को समझदारी से संभालते हैं। ये टूल्स ईमेल में लिखी बातों को उसके संदर्भ को और यूजर की पसंद को समझते हैं। आइये जानते हैं ईमेल का अपने आप जवाब देने वाले टूल्स कौनसे हैं।

#1 जीमेलियस: मेली AI असिस्टेंट से खुद करें काम जीमेलियस अपने मेली AI असिस्टेंट का इस्तेमाल करता है। यह असिस्टेंट शेयर्ड फोल्डर्स पर नजर रखता है और खुद ही जवाब के ड्राफ्ट सुझाता है। यह ईमेल को विषय के हिसाब से टीम के अलग-अलग सदस्यों को भेजता है। इतना ही नहीं यह बिना किसी कमांड के सीधे चैट से भी ईमेल भेज सकता है। टूल AI को ऑटोमेशन के साथ जोड़ता है। इस तरह का जुड़ाव टीमों में बातचीत की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करता है।

#2 सुपरह्यूमन: फटाफट देता है जवाब सुपरह्यूमन के AI फीचर्स में ऑटो ड्राफ्ट शामिल है। यह फीचर महत्वपूर्ण मैसेज के लिए शानदार जवाब पहले से ही तैयार कर देता है, इससे पहले कि आप उन्हें खोलें। यह बुलेट पॉइंट्स को तुरंत पूरे ईमेल में बदल देता है और हबस्पॉट और सेल्सफोर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ आसानी से जुड़ जाता है। यह ईमेल को लेबल करने और काम को मैनेज करने में मदद करता है। इस तरह, यूजर अपनी बातचीत में हमेशा व्यावसायिकता बनाए रख सकते हैं।

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#3 इनबॉक्सपायलट: संदर्भ को समझकर जवाब इनबॉक्सपायलट को खास बनाता है कि यह अपलोड किए गए बिजनेस डाटा से सीखता है। इसके बाद यह संदर्भ के हिसाब से जवाब तैयार करता है और उनकी सटीकता का स्कोर भी बताता है। जिन ईमेल के जवाब में कम सटीकता का स्कोर होता है, उन्हें गलतियां रोकने के लिए इंसानों को आगे भेज दिया जाता है। इस तरीके से, ऑटोमेटिक जवाबों की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है और गलत जानकारी भेजने का जोखिम भी कम हो जाता है।

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#4 जेपियर: लचीले ऑटोमेशन के उपाय जेपियर ईमेल इनबॉक्स को ChatGPT जैसे मॉडल्स से जोड़कर लचीले ऑटोमेशन का वादा करता है। इससे ईमेल को श्रेणियों में बांटना, बातों का निचोड़ निकालना, जवाब का ड्राफ्ट बनाना और कुछ मिनट में उन्हें खुद ही भेज देना जैसे काम कर सकते हैं। एजेंट्स जरूरी कामों पर नजर रख सकते हैं और जरूरी चीजों के लिए स्लैक के जरिए अलर्ट भेज सकते हैं। ये लाइव बिजनेस डाटा का इस्तेमाल करके जरूरत के हिसाब से AI असिस्टेंट भी बना सकते हैं।