व्यक्तिगत उत्पादकता के लिए कैसे AI टूल वाले ब्रेकआउट रूम करते हैं काम?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाले ब्रेकआउट रूम आपकी निजी काम करने की क्षमता को बहुत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बैठकों को ज्यादा व्यवस्थित, केंद्रित और मापने लायक बनाते हैं। इन ब्रेकआउट रूम को सिर्फ बातचीत के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इन्हें छोटे-छोटे काम के सेशन में बदला जा सकता है। AI टूल काम को प्लान करने, नोट्स बनाने, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाने और हर सेशन को अगले कदमों में बदलने में मदद करते हैं।

#1 बातचीत रिकॉर्ड करने और नोट्स बनाने वाले टूल ब्रेकआउट रूम के अंदर ओट्‌टर डॉट AI या फेयरफ्लाइज डॉट AI जैसे मीटिंग असिस्टेंट बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फैसलों का सारांश बना सकते हैं और जरूरी काम निकाल सकते हैं। यह आपकी निजी उत्पादकता के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि इससे आपको मैनुअल नोट्स लिखने में लगने वाला समय कम हो जाता है। इससे हर कोई अपने काम पर ध्यान दे पाता है, जबकि AI बातचीत की मुख्य बातों को नोट करने का काम संभाल लेता है।

#2 योजना बनाने और शेड्यूल करने के समाधान ब्रेकआउट रूम के अंदर योजना बनाने और कामों को शेड्यूल करने के लिए मोशन और रीक्लेम AI जैसे टूल अच्छे विकल्प हैं। मोशन टास्क मैनेजमेंट को स्मार्ट शेड्यूलिंग क्षमताओं के साथ जोड़ता है। रीक्लेम AI आपके काम के साथ-साथ निजी समय को भी संतुलित करता है। यह कैलेंडर पर खाली समय को अपने आप पहचान लेता है। ये टूल इसमें शामिल लोगों को 'फोकस ब्लॉक' बनाने और गहन काम के लिए समय सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

Advertisement

#3 विचार-मंथन और नए विचार बनाने में मदद जब किसी ब्रेकआउट रूम का इस्तेमाल विचार-मंथन करने या विचारों को ठोस काम में बदलने के लिए किया जाता है तो नोशन AI और ChatGPT प्लान बनाने या टास्क लिस्ट तैयार करने के लिए काम के साधन हैं। गामा एक और टूल है, जो कच्चे विचारों को जल्दी से प्रेजेंटेशन या व्यवस्थित रूपरेखा में बदल देता है। मीटिंग के नोट्स को ज्यादा साफ-सुथरा बनाने के लिए ग्रेनोला हाथ से लिखे नोट्स को बेहतर इस्तेमाल लायक फॉर्मेट में व्यवस्थित करता है।

Advertisement