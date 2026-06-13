रिटेल के क्षेत्र की कंपनियां काम को बेहतर बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं

रिटेल को आधुनिक बना रहा है AI, जानिए कैसे कंपनियां उठा रहीं फायदा

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल रिटेल सेक्टर में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ये ग्राहकों की पसंद के हिसाब से चीजें दिखाने, सामान का स्टॉक मैनेज करने, कस्टमर सपोर्ट देने और स्टोर के अंदर के काम को बेहतर बना रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए गूगल जेमिनी, वर्टेक्स AI, बिगक्वेरी और विजन AI जैसे नए टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे रिटेल कंपनियां इन तकनीकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही हैं।